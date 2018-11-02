HABER

Siirt'te öğrenci yurdunda gaz sızması: 24 öğrenci zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.  Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti. Olay sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbarın yapılması esnasında fenalaşan öğrenci sayısı artmasıyla tedbir amacıyla diğer öğrenciler yurdun dışına alındı.

Olay yerine gelen ambulanslara zehirlenen 24 öğrenci Siirt ve Kurtalan'daki hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Siirt Doğalgaz Dağıtım Şirketi ekipleri, yurda gelerek gazın sızdığı bölgede incelemeleri sürüyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMinibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.