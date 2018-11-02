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Siirt'te öğrenci yurdunda gaz sızması: 24 öğrenci zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 23:18 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.    Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti. Olay sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbarın yapılması esnasında fenalaşan öğrenci sayısı artmasıyla tedbir amacıyla diğer öğrenciler yurdun dışına alındı.

Olay yerine gelen ambulanslara zehirlenen 24 öğrenci Siirt ve Kurtalan'daki hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Siirt Doğalgaz Dağıtım Şirketi ekipleri, yurda gelerek gazın sızdığı bölgede incelemeleri sürüyor.

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