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  4. Siirt’te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi

Siirt’te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı İlkokulunda sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K.’nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç.

Siirt’in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı İlkokulunda sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K.’nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.’nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı. Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor.

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