Siirt’te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi

Siirt Alpaslan Anaokulu öğretmenleri atık malzemeleri toplayıp boyayarak okulun çehresini değiştirdi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okuldaki eksikleri tespit eden okul yönetimi kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Hafta sonları ve akşamları okula gelerek eksiklikleri gidermeye çalışan öğretmen ve personellerin davranışı velilerin takdirini topladı.

Okuldaki atık malzemeleri toparlayıp düzenledikten sonra boyaladıklarını kaydeden Alpaslan Anaokulu müdürü Ruşen Yılmaz, atıl durumdaki malzemeleri bu şekilde yeniden kullandıklarını söyledi. Yılmaz, öğretmen ve personelle birlikte çalışmanın kendilerini olduğu gibi öğrenci velilerini de mutlu ettiğini dile getirdi. Kullanılmayan atık malzemelerin değerlendirerek okula kandırdıklarını vurgulayan Yılmaz, “Okulumuzun ikinci eğitim öğretim yılı ama buna rağmen sıfırdan başlayıp çok güzel bir hale soktuk. Binanın içerisi olsun, bahçe olsun güzel çalışmalarımız oldu ki bunlarda son faaliyetlerimiz. İçerde duvar boyamalar yaptık. Dışarda da lastik ve paletlerimizi boyadık. Çocukların daha iyi bir ortamda eğitim-öğretim görmesi için çalışıyoruz” dedi.

