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Siirt’te otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

09.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Siirt’te otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ’’Siirt Kurtalan-Batman karayolu Gürgöze mevkiinde durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan bir şahıstan 330 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır’’ denildi.

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