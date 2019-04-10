HABER

Siirt'te otomobil Botan Çayı'na devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eski Siirt-Eruh kara yolunda Botan Çayı'na devrilen otomobildeki 2 kardeş kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kaybolan baba aranıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt-Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrildi.

Otomobildeki Serhat (21) ve Sait Özalp (23), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlileri, sürücü Özalp'i bulmak için arama çalışması başlattı.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler, ilk kara delik fotoğrafını yayınladı.Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler, ilk kara delik fotoğrafını yayınladı.
Kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildiKamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Botan Çayı Eruh Siirt

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.