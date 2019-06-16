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Siirt’te otomobil ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Siirt’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Kaza, Siirt-Tillo çevre yolu kavşağında meydana geldi.

Siirt’te otomobil ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Siirt’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt-Tillo çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyyüp Sarsıcı (42) yönetimindeki 34 UN 8073 plakalı otomobil, Abdulsamet Çetin’in (24) kullandığı 51 AL 320 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice (37), Muhammed Umeyir (11) ve Sümeyye Sarsıcı (7) ile Sait Hilye (14) ve Seycan Gölotoğlu (27) ile kamyonette bulunan Aysel (6), Gülsüm (37) ve Yusuf Çetin (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te otomobil ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

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