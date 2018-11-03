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Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı.

Ali Matri idaresindeki 72 UD 429 plakalı otomobil, Siirt-Şirvan yolu Taşlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ömer Çaylı'ya çarptı.

Ağır yaralanan Çaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Taşlı köyü trafik kazası

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