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Siirt'te otomobille pikap çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Siirt'te otomobille pikap çarpıştı: 7 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobille pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sedat Güneş (34) yönetimindeki 56 AG 356 pikap ile karşı yönden gelen Muhittin Aparı'nın (36) kullandığı 34 NL 7260 plakalı otomobil, Siirt-Eruh karayolunun 14. kilometresinde, Feridun Plajı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar, Botan Çayı'nın kıyısına savruldu.

Kazada sürücüler ile pikapta bulunan Mutlu (26), Yasin Görkem (6) ve Muhammed Salih Güneş (3) ile otomobildeki Sadullah (27) ve Mithat Aparı (34) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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7 yaralı Siirt trafik kazası

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