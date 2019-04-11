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Siirt'te otomobille zırhlı polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Siirt'te otomobille zırhlı polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobille zırhlı aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunda 56 A 0380 plakalı zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt trafik kazası zırhlı araç

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