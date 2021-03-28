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Siirt’te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

28.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi.

Siirt’te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ukkaşe E. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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