Siirt'te PKK operasyonu: 10 gözaltı 

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürütenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Pervari ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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