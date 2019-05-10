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Siirt'te PKK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 19:06 | Son Güncelleme

SİİRT merkez ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkez ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım edenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, kimlikleri belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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