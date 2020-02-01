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Siirt’te PKK/KCK terör örgütüne ait kent merkezinde arazide gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:40 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezinde bir mahallede tespit edilen arazide yapılan aramada PKK/KCK terör örgütüne ait arazide gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerine yönelik silahlı, bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edildiği belirtilerek operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Siirt’te PKK/KCK terör örgütüne ait kent merkezinde arazide gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt kent merkezinde bir mahallede tespit edilen arazide yapılan aramada PKK/KCK terör örgütüne ait arazide gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerine yönelik silahlı, bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edildiği belirtilerek operasyon başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Conkbayır Mahallesinde tespit edilen arazide yapılan arama neticesinde; bir adet el bombası, bir adet CZ 75 marka tabanca, 4 adet AK 47 marka uzun namlulu silah, 3 adet AK 47 marka uzun namlulu silaha ait ayrı vaziyette kabza, 7 adet AK 47 marka uzun namlulu silaha ait takılı vaziyette olmayan boş şarjör, 273 adet AK 47 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 32 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

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