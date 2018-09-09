Siirt'te PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedikkaşar köyü Harahilit Dere bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin varlığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye hava desteği talep edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge, savaş uçaklarıyla bombalandı. Bölgeye jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 teröristin cesedi bulundu. Yapılan temas araması sırasında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum