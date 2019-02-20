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Siirt’te PKK’lı teröristlerce mağaraya gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Siirt’e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Siirt’e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında iç kısmı 3 çarpı 5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 7-8 kişilik bir adet mağara-sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta bir adet Kalaşnikof marka silah, 3 adet Kaleşnikof silah şarjörü, 138 adet Kaleşnikof silahına ait 7,62 milimetre fişek ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler imha edilmiştir" denildi.

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