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Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması sırasında vatandaşlarca toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından el yapımı patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mühimmat operasyon Siirt terör örgütü pkk

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