HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

31.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde 30 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 2 adet AK-47 makineli tüfek, bir adet AK-47 makineli tüfek şarjörü, 30 adet elektrikli fünye ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Trafikte kalanlar için sokağa çıkma kısıtlaması... Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.