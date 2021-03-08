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Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

08.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt’in Pervari ilçesi, Doğanca köyü bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 07 Mart 2021 tarihinde Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/74 operasyonu icra edildi. Ekiplerce, icra edilen operasyon kapsamında; yapılan arama ve tarama faaliyeti sonucu kayalıkların altına gizlenmiş vaziyette; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet el bombası, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 80 adet 7.62x39 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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