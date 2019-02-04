HABER

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

SİİRT'in Baykan ile Bitlis sınırlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınakta el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi

BAYKAN (Siirt), (DHA) - SİİRT'in Baykan ile Bitlis sınırlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınakta el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesi ile Bitlis il sınırlarında 29 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019/03' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak bulundu. Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda bulunan 9 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2,5 kilo gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, 100'lük biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, sırt çantası, 12 takım terörist kıyafeti, 3 şemsiye, soba, 9 battaniye, 8 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildiSiirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildiSiirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildiSiirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüTartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Balıkesir Otogarı'nda 209 gram metamfetamin bulunduBalıkesir Otogarı'nda 209 gram metamfetamin bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hızır yoldaşınız olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.