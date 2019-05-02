Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 5 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda bir sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün başlatılan ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.
Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü, havadan da ATAK helikopterleriyle destek verilen operasyonda yapılan aramada teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak ve yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.
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