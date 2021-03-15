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Siirt’te PKK’lı teröristlerin tuzağı son anda önlendi

15.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda arazide gizlenmiş 7 adet basma düzenekli 250 gram yarımşar kalıp C3 ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde jandarma komando, jandarma özel harekat timleri ve güvenlik korucuları tarafından, Çobansuyu köyü kırsalı Kapı Tepe bölgesinde, 14 Mart 2021 günü Eren-6 Şehit Jandarma astsubay Çavuş Celal Özcan 2021-77 operasyonunun icra edildi belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda arazide gizlenmiş 7 adet basma düzenekli 250 gram yarımşar kalıp C3 ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde jandarma komando, jandarma özel harekat timleri ve güvenlik korucuları tarafından, Çobansuyu köyü kırsalı Kapı Tepe bölgesinde, 14 Mart 2021 günü Eren-6 Şehit Jandarma astsubay Çavuş Celal Özcan 2021-77 operasyonunun icra edildi belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edilerek kontrol edildi ve arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 7 adet basma düzenekli 250 gram yarımşar kalıp C3 ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, bir adet plastik bidon içerisinde 15 kilogram C3, 6’lı 9 volt pil bloğu ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunarak, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

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