HABER

Siirt'te, PKK'nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

SİİRT'te, polis ekiplerince arama yapılan arazide; PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Siirt'te, PKK'nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, polis ekiplerince arama yapılan arazide; PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin Afetevler Mahallesi'ndeki arazide silah ve mühimmat gömdüğü bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, mahallede belirlenen arazide dün arama yaptı. Arama sonucu arazide toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, 5 roketatar başlığı, 10 roketatar sevk fişeği, 539 fişek, şarjör, akım ölçer, 2 radyo, 7 el telsizi, 12 pil, 2 askeri palaska ve pil bloğu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldıSuriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı
Adana'da kaçak içki operasyonuAdana'da kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.