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Siirt'te, PKK'ya yardım ve yataklığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.  Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SİİRT,(DHA)- SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma, çalışma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E. adlı şüphelilerin Baykan ilçesine geleceğini belirledi. Yapılan yol kontrol uygulamasında M.E. ve N.E. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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