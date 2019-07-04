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Siirt'te şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için tören düzenlendi.

Şehit Baran'ın (25) Siirt Devlet Hastanesinden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, ambulansla törenin yapılacağı İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

- Şehidin annesinden "asker selamı"

İstiklal Marşı okunduğu sırada şehidin annesi Pakize Baran asker selamı verdi.

Şehidin babası Fuat Baran da "Vatan sağ olsun." dedi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serdar Dolu, birlik ve beraberliği hedef alan hain terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşları Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini vurgulayan Dolu, "Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de sevindirmeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizle yüce Türk milletimizin desteğiyle yürütülen kararlı mücadele sayesinde hain terör örgütü bitme ve tükenme noktasına geldi." diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi, hava yolu ile memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askerler katıldı.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatılmış, teröristlerle sağlanan temasta iki asker yaralanmıştı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Siirt Şehit Asker tören

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