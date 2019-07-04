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Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran’ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında düzenlenen Kurt Kapanı-31 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran’ın (25) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran’ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında düzenlenen Kurt Kapanı-31 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran’ın (25) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Amhet Altıok’un okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı. Bu sırada şehidin annesi ve babasının tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım kuzum, bayrağını da alacağım elime kuzum, dökmeyeceğim" feryadı yürekleri dağladı.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kırşehir’in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi, törenin ardından ailesinin ikamet ettiği Kırıkkale’ye uğurlandı.

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi

Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi
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