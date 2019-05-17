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Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak için tören düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene; Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Garnizon Komutan Vekili Albay Fevzi Kenan Sarı, şehidin yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, "Birlik ve beraberliğimiz hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız, güvenlik korucumuz Reşit Koçak’ı bugün burada peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehitlik makamına uğurlamış bulunmaktayız.

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak için tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene; Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Garnizon Komutan Vekili Albay Fevzi Kenan Sarı, şehidin yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, "Birlik ve beraberliğimiz hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız, güvenlik korucumuz Reşit Koçak’ı bugün burada peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehitlik makamına uğurlamış bulunmaktayız. Acımız büyük hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Acımızı yüreğimize gömerek gözyaşımızı içimize akıttıracağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz" dedi.
Tören, şehit korucunun naaşının katafalka konulmasıyla başladı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından 31 yaşındaki Koçak için İl Müftüsü Ahmet Altıok dua okudu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Koçak’ın naaşı defnedileceği Siirt’in Pervari ilçesi Köprüçay köyüne uğurlandı.

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
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