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Siirt'te şehit Jandarma Uzman Çavuş Baran için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

  Siirt'in Eruh ilçesinde dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle Kırıkkale'ye uğurlandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle Kırıkkale'ye uğurlandı. Törene katılan şehidin annesi Pakize Baran oğlunu asker selamıyla uğurlarken, babası Fuat Baran ise gözyaşı döktü.
Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında dün akşam terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ilk ateşte Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Askerlerin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıkan bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon sürdürülüyor.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Kırıkkale'den gelen şehidin annesi Pakize Baran ve babası Fuat Baran, askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Askerlerin omuzunda katafalka konulan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Baran'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi.
ANNESİ ASKER SELAMI DURDU, BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törene katılan şehidin babası Fuat ve annesi Pakize Baran, oğullarının Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp öptü. Tören boyunca asker selamı duran Pakize Baran, "Oğlum söz verdim arkadaşlarına ağlamayacağım. Bayrağını teslim almaya geldim. Hadi kalk gidelim kınalı kuzum" dedi. Gözyaşı döken şehidin babası Fuat Baran ise Vali Ali Fuat Atik'e hitaben şunları söyledi:
"İki torunum, iki oğlum var. Bu uğurda can vermeye hazırlar. Vatan sağolsun, millet sağolsun, ezanlar susmasın" dedi. Törene katılanlar da 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla teröre lanet okudu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere anne ve babasının da bindiği askeri uçakla Kırıkkale'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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Alandan görüntü
Şehit Yasin Baran’nın naaşının görüntüsü
Şehidin ailesinden görüntü
Şehidin annesi ve babası
Şehidin Özgeçmişinin okunması
İl Müftüsünün dualar okuması
Şehidin Babası ve annesinin tabuta sarılması ve konuşması
Tabut başında şehidin annesinin konuşması
Şehidin son yolculuğuna uğurlanması
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MB

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

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