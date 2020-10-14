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Siirt’te seyir halindeki araç alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Siirt’te seyir halindeki bir araç alev aldı.

Siirt’te seyir halindeki bir araç alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde seyir halinde olan Yusuf Barbarosoğlu yönetimindeki 56 AAC 831 plakalı Ford marka hafif ticari araç bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda çıkmayı başardığı aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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