Siirt’te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Siirt’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, kent merkezi Kurtalan Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı silahlı kavga çıktı. Olayda, Ö.Z., S.Z. ve M.Z. kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Ö.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalbi duran S.Z. ve M.Z., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Ö.Z.’nin cansız bedeni morga taşındı.

Silah sesleri üzerine bölgeye kısa sürede giden polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

