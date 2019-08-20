HABER

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 01:57 | Son Güncelleme

Siirt’te polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi.

Siirt’te polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.