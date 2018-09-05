SİİRT (AA) - Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde, 75 yaşındaki B.E, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E, 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren zanlının polise teslim olduğu öğrenildi.
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