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Siirt’te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği EYP infilak etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş el yapımı patlayıcı sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş el yapımı patlayıcı sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çetinkol köyü kırsalında meydana geldi. Sivil bir aracın geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada sürücü yara almazken araç kullanılamaz hale geldi. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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