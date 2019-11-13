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Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1430 No’lu sokakta bulunan müstakil 3 katlı evin 1.

Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1430 No’lu sokakta bulunan müstakil 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Adem G., Elif G., Selma Ö., Ramazan Ö., sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

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