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  4. Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Okçular köyünde yaşayan İdris (43), Zehra (42), Kadri (19), Melek (11), Mehmet (9) ve Mihriban Coşkun'dan (9) bir süre haber alamayan komşuları eve geldi.

Kapıyı kırıp içeri giren komşular, aile fertlerini baygın halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Karbonmonoksit Gazı Siirt soba

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