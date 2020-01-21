HABER
  4. Siirt’te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Siirt’te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi.

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 10 yaralıTEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 10 yaralı
TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralıTEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Annesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.