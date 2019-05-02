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Siirt'te statta "Yumurta Bayramı Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, öğrenciler arasında çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde ikram edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te statta düzenlenen "Yumurta Bayramı Şenliği" ilgi gördü.

Mehmetçik İlkokulunca Atatürk Stadı'nda düzenlenen şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, öğrenciler arasında çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde ikram edildi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda, şehrin en yüksek tepesi Şeyh Türki'de yaşatılan bu geleneğin zamanla unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri Yumurta Bayramı Şenliği'ni her yıl kutlamayı planladıklarını anlatan Özkoyuncu, şöyle konuştu:

"Piknik havasında geçen şenliğe katılan öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de geleneğimizi yaşatmaya başladı. Amaçlarımızdan biri de ilimiz ve il dışındaki vatandaşları şenliklerde bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak, kadim kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi sürdürmek."

Öğretmen Zeynep Tereci de büyüklerinden duydukları bu geleneği, çocuklarla yaşatmak istediklerini belirterek, "Güzel bir bayram kutladık. Geçmişte kalan güzel bir etkinlik. Yumurta Bayramı'nı yaşatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gösterilen şenliğe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik Siirt yumurta bayramı

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