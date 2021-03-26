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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

26.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ’’Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araçta bulunan iki şahıstan biri tutuklanmış diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır’’ denildi.

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