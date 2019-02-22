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Siirt'te takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Siirt'te takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Siirt- Pervari karayolunda meydana geldi. Pervari'den Siirt'e gelen 72 EC 182 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Siirt'te takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

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