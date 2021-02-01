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Siirt’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

01.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılık operasyonunda 2 parça tarihi eser ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ekiplerce, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar sırasında elde edilen duyumda Kurtalan ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Kurtalan ilçesine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları bilgisinin alınmasının ardından şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ekiplerce, Kurtalan ilçe girişinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu, 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalar sonucu Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 10x4 ebatlarında bir adet metal Meryem Ana heykeli ve bir adet 10x10 ebatlarında metal kase olmak üzere toplam 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tarihi eserler ele geçirilmiştir.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılık operasyonunda 2 parça tarihi eser ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ekiplerce, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar sırasında elde edilen duyumda Kurtalan ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Kurtalan ilçesine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları bilgisinin alınmasının ardından şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ekiplerce, Kurtalan ilçe girişinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu, 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalar sonucu Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 10x4 ebatlarında bir adet metal Meryem Ana heykeli ve bir adet 10x10 ebatlarında metal kase olmak üzere toplam 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tarihi eserler ele geçirilmiştir. Olayla ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheliler hakkında adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

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