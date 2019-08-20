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Siirt’te tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Siirt’te bir evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt’te tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Siirt’te bir evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İstihbari çalışmalar neticesinde Siirt’in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde ikamet eden A.E. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, elinde ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliği olan malzemeler bulunduğu bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş olup, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin evine yapılan operasyon da, 2 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 36 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, bir adet 40 çarpı 50 santimetre ebatlarında el yazması Kur-an’ı Kerim, 5 adet toprak ve metal testi, bir adet kılıç, 6 adet gümüş sikke, 2 adet metal süs eşyası, 7 adet geometrik şekilli cam obje, 2 adet tarihi eser niteliği olabileceği değerlendirilen saat, 2 adet yüzük, bir adet 2 metre yüksekliğinde 40 santimetre genişliğinde yaklaşık 400 kilogram ağırlığında üzeri işlemeli taş sütun, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olaya istinaden ele geçirilen malzemelere el konularak Kurtalan cumhuriyet başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.

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