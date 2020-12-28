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Siirt’te tarihi eser niteliğinde 3 parça ve uyuşturucu madde ele geçirildi

28.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Siirt’te tarihi eser niteliğinde 3 parça ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki 3 parça ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkez ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar esnasında elde edilen duyumda, İ.A.

Siirt’te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki 3 parça ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkez ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar esnasında elde edilen duyumda, İ.A. isimli şahsın 2863 sayılı kültür ve tabiat varlığı kanununa muhalefet ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını işlediği yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 Aralık 2020 tarihlerinde alınan arama kararına istinaden yürütülen operasyonda İ.A. isimli şahsın evinde ve motosikletinde yapılan arama sonucu bir adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap, 2 adet sikke, 14,17 gram esrar maddesi, bir gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu kullanımında kullanılan folyo kağıdından yapılmış aparat ele geçirilmiştir. Soruşturma işlemleri Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülmekte olup, şüpheli hakkında ’2863 sayılı kültür ve tabiat varlığı kanununa muhalefet ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak’ suçu kapsamında adli işlemlere başlanılarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Siirt’te tarihi eser niteliğinde 3 parça ve uyuşturucu madde ele geçirildi

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