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Siirt'te tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Siirt'te tarihi eser operasyonu

KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan'da yaşayan A.E.'nin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, A.E.'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Evde el yazması Kuran-ı Kerim, kılıç, 6 gümüş sikke, 2 metal süs eşyası, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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