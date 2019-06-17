HABER

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde Zeynel Kartal’ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde Zeynel Kartal’ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Kartal’a, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kartal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyedeBolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyede
Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralıHakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.