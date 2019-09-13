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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:37 | Son Güncelleme

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

SİİRT (AA) - Siirt'te, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Şirvan ilçesi Yağcılar köyü yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İrge, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

20 gün sonra evleneceği öğrenilen İrge'nin ölüm haberini duyan nişanlısı ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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Kaza Siirt

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