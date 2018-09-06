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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 21:27 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Kilis ve Pirinçli köyleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Umut Aldemir yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Umut Aldemir ve Nurcan Eres, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Muhammed Aldemir, Nursel Aldemir, Fatma Aldemir, Mehdiye Aldemir, Mercan Aldemir, Ekrem Aldemir, Aysel Eres ve Nazlı Eres ise tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren Umut Aldemir ve Nurcan Eres'in cenazeleri, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

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