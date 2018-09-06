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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:04 | Son Güncelleme

Şirvan ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Asım Aldemir yönetimindeki tarım aracı ilçeye bağlı Pirinçli köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan Umut Aldemir (15) ile Nurcan Eres (28) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Aldemir ile Fatma (14), Nursel (10), Ekrem (14), Mercan (15), Muhammed (12) Mehdiye Aldemir (34), Nazlı (13) ve 1 yaşındaki Yusuf Eres, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Siirt 2 ölü 9 yaralı patpat devrildi patpat kazası Şirvan

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