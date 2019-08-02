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Siirt'te tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Siirt'te tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Eruh'un Eğlence köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kara akbaba, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde gördüğü üç haftalık tedavinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, akbabanın, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde doğaya bırakıldığını söyledi.

Yüksek uçan kuş türlerinden olan akbabanın yılda bir veya iki defa yumurtladığını belirten Şeker, "Eğlence köyünde yaralı halde bulunmuştu. Tedavisinin ardından yüksek bir yamaçtan doğaya bırakıldı. Bu akbaba bölgede az bulunan bir tür." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
akbaba doğa Siirt

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