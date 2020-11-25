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Siirt’te tefeci operasyonu: 6 gözaltı

25.11.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Siirt’te tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Siirt’te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi.

Siirt’te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "6 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde, tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların not edildiği değerlendirilen 5 adet not defteri, 2 adet ajanda, 9 adet senet ve 5 adet muhtelif not kağıdına el konulmuştur. Şahıslar gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Tefecilik ile mücadelemiz kararlıkla devam edecektir" denildi.

Siirt’te tefeci operasyonu: 6 gözaltı

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