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Siirt’te tefecilere büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Siirt merkezli 4 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin, Kurtalan ilçesinde tefecilik, yağma, nitelikli yağma suçlarını işleyen organize suç örgütünün, vatandaşlara baskı yaparak yüksek miktarda senet imzalatmak suretiyle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların malvarlıklarına zorla el koyduklarına yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Siirt merkezli 4 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin, Kurtalan ilçesinde tefecilik, yağma, nitelikli yağma suçlarını işleyen organize suç örgütünün, vatandaşlara baskı yaparak yüksek miktarda senet imzalatmak suretiyle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların malvarlıklarına zorla el koyduklarına yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, 14 Mayıs 2019’da saat 06.00 sıralarında Kurtalan, Batman, İstanbul ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 noktada, 23 şüpheliye yönelik yapılan aramada 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 19 dolu tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 51 adet 33 milyon 500 bin lira değerinde senet, 16 adet 650 bin lira değerinde alacak verecek belgesi, 18 tapu senedi belgesi, 36 banka dekontu, 3 alacak, verecek ajandası, 17 cep telefonu. 1 bilgisayar, 2 başkasına ait araç anahtarı, tefecilik suçunda elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira nakit para, 1 tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildiği aktarıldı.
Gözaltına alınan 21 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliden 17’si tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüphelinin bulunması için de çalışmalar başlatıldı

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